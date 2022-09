Classement des buteurs de P2: Daniel Nama en toute grande forme à Anhée (J3)

En P2B, seuls Karim Becheker (Flavion B) et Logan Maistriaux (Petigny) y sont parvenus. Par contre, l’Anhétois Patrick Daniel Nama ne s’est, lui, pas contenté de deux buts (ce qu’il avait fait lors des deux précédentes sorties). Cette fois, c’est un triplé que l’Orangé a marqué, portant ainsi déjà son total à 7 réalisations en trois rencontres.

Voici le décompte complet:

P2A Namur

6 buts

Nicolas Herbiniat (FCO Namur)

4 buts

Aboubacar Camara (Jambes), Antonino Leocata et Maxime Notte (Lustin)

3 buts

Pierre Gillard (Aische B), Ismail El Kouchaii (FCO Namur), Michaël Longin (Grand-Leez B), Mohamed Lajili (Jambes), Henri Hennau, Antoine Leruth et Corentin Paris (Ligny), Nathan Hannecart (Naninne), Loïc Duchêne (Petit-Waret), Tom Huygen-Thomas (Wépion)

2 buts

Louis Laurent (Bossière-Gembloux), Ivan Perez Avial et Augustin Van Achter (Éghezée), Ibrahima Barry et Vyvian Beguin (Grand-Leez B), Romain Dupuis (Malonne), Denis Baugniet et Gailord Pinchart (Naninne), Bastien Gilsoul (Rhisnes), Abdelhadi Harrad (Wépion)

1 but

Meyric Catinus (Aische B), Sam Bernard et Jean-Serge Guede (Bossière-Gembloux), Adrien Kessler, Maxime Moureaux et Morgan Willaert (Éghezée), Ermal Ibrahimi et Yohan MathieuFCO Namur), Ronan Albert et Arthur Gilles (Grand-Leez B), Seydi Fall, Jonas Jeanbaptiste, Mathias Roldan et Alex Sainthuile (Jambes), Alexandre Hennaux et Nguemen Sadany (JS Tamines B), Antoine Bottaro, Raphaël Deheneffe, Benjamin Hennaux et Adrien Wiame (Malonne), Alexandre Baume, Joachim Coucke, Hugo Moïse et Thomas Vermeren (Naninne), Louis Delitte, Julien Doupagne et Pierre-Antoine Ulian (Petit-Waret), Damien Bodart, Antoine Denis et Adrien Folens (Profondeville), Romain Allard, Benjamin Dehaye, Damien Joine et Cédric Munaut (Rhisnes), Guillaume François et Axel Henrion (Sauvenière), Yanis Calay, Nicolas Chelli et Alexis Miler (Wépion)

P2B Namur

7 buts

Daniel Patrick Nama (Anhée)

4 buts

Cédric Magis (Pondrôme)

3 buts

Jérémy Martin (Anhée), Bryan Marchal (Pondrôme), François-Xavier Bridoux (Schaltin)

2 buts

Valentin Huet (Assesse), Alexandre Delcourt et Jonas Dunesme (Bioul), Karim Becheker (Flavion-Morialmé B), Charly Catoul et Jérémy Hassani (Gedinne), Martin Julien (Gesves), Anthony Van Crombruggen (Havelange), Antony Giglio, Logan Maistriaux et Denis Poupaert (Petigny-Frasnes), Patrick Collin et Allan Piérard (Rochefort B), Jason Dumont (Surice)

1 but

Clément Beguin, David De Maglie, Amaury Delhauteur, Virgil Dubois, Noa Frérotte et Damien Hosselet (Anhée), Julien Blasutto, Romain Brouir et Julien Motte (Assesse), Maxime Depree, Alexis Descarpentries, Xavier Helson et Arthur Lincé (Bioul), Maxime Pisvin (Gedinne), Tom Pierre (Gesves), Quentin Depaye et Baba Koné (Havelange), Abdelhaly Naim (Molignée), Arthur Bodart, Baptiste Loriers, Igor Petit, Jordan Plaquette et Tom Tambour (Onhaye B), Damien Baudaux, Thomas Gigot et Antoine Sobry (Pesche), Arnaud Somme (Petigny-Frasnes), Renaud Antoine, Loris Duriau, Nicolas Fadeux et Romain Rochette (Pondrôme), Maxime Brilot (Rochefort B), Clément Colard et Jonas Guilleaume (Schaltin), Logan Hainaut, Hugo Lecoyer et Théo Servais (Surice), Mattéo Alessandro, Salem Kisita et Thierry Nkoue (Tarcienne)