Buts: Cordioli (1-0, 53e), Fromont (1-1, 70e; 1-2, 78e), Amrani (2-2, 85e), Lengele (2-3, 93e).

BEAURAING:Delobbe, Robert (44eAuspert), Dasty, Broyer, De Becker, Fallon (82eAmrani), Ansiaux, Dardenne, Suray (44eCastenetto), Cordioli, Diskeuve.

SPY:Tielemans, Rhatay, Fournier, Jorand, Delvigne, Fromont (81eHody), Autequitte, Jeanmart, Lengele, Boujabout (46eKempeneers; 93eVerstraete), Sustendal.

Le match commence sur un mode mineur. Il faut attendre le quart d’heure pour voir Beauraing accélérer le jeu, avec plusieurs occasions franches à la clé, mais la dernière passe fait toujours défaut. A la 33, Lengele frappe et Delobbe détourne en corner. Sur celui-ci, Delvigne reprend, mais Delobbe, d’un superbe réflexe, détourne à nouveau. Juste avant le repos, Delvigne pense ouvrir le score, mais trouve toujours l’excellent Delobbe sur sa route. Beauraing doit se passer, pour le second acte, de Suray et de Robert, tous deux blessés. On rejoue à peine depuis huit minutes quand Ansiaux déborde et centre pour Cordioli, qui ouvre le score. À la 70e, suite à une perte de balle, Fromont frappe des 35 mètres et lobe Delobbe, trop avancé. Spy profite de la moindre hésitation et Fromont, encore lui, donne l’avance aux siens. À cinq minutes du terme, Amrani égalise. On se dirige vers un nul, mais à la 93e, Lengele donne la victoire aux siens. Le coach visité, Alain Barbier, se montrait déçu. " J’ai une jeune équipe talentueuse, mais, hélas, l’expérience fait encore défaut. Gardons le positif. Il va falloir engranger au plus vite."

De son côté, Eddy Broos s’attendait à un match compliqué. " J’avais prévenu mes joueurs: Beauraing possède une jeune équipe très talentueuse. À 2-2, j'ai pris des risques et cela a payé. J’attends plus de mes joueurs."