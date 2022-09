Premier succès pour les Vedrinois qui menaient 2-1 au repos (Fotia). Pour Namur, Saila avait égalisé à la 32e. Dès la reprise, Jassogne signait le 3-1 et était imité à la 55e par Wouters (4-1). Si Hegnon réduisait l’écart à la 60e, à la dernière minute, Hodaibi entérinait le succès local.

Leuze 3 – Moustier 2

Leuze a connu une première période compliquée. C’était 1-1 au repos via Albert et Surinx. Malgré le 1-2 de la 55e venu des pieds de Kayis, Leuze repartait de l’avant avec ses jeunes et prenait les échanges à son compte. Ce qui permettait à Husquin et à Dandoy (penalty) de maintenir les Leuzois invaincus.

Bossière-Gembloux B 4 – Émines 1

Très belle prestation des visités qui ont dû attendre la seconde période pour faire la différence et rester dans le sillage du leader leuzois. Au repos, c’était 1-1 grâce à Sterpin et Leyder. Après la pause, la suite est connue avec une domination gembloutoise et des buts signés Beauraing (2) et Maisin.

Jemeppe 3 – Ligny B 1

Ce deuxième succès, les Jemeppois le doivent à une belle seconde période. Si c’était 1-1 au repos par Debock et Tshiala, les protégés du président Elie Goffin prenaient nettement le dessus et inscrivaient deux buts aux 60e et 86epar Manna et Gennart.

Taviers 6 – Falisolle-Aisemont 0

Malgré l’absence de trois titulaires, Delbrouck, Minnoye et Mailleux, et dix premières minutes compliquées, Taviers n’a pas dû forcer son talent. Au repos, c’était déjà 3-0 par le buteur de service, Henrottin. Si ce dernier récidivait peu après la pause, les deux dernières réalisations étaient à mettre à l’actif de Seny et de Piraux.

Saint-Germain 3 – Auvelais 2

Surprise à Saint-Germain qui a pris le dessus sur Auvelais. Pourtant, au repos, tout n’était pas encore dit avec le 1-1 signé Avci et Wouters. Si Schor marquait le 2-1 à la 50e, cinq minutes plus tard, Rossomme égalisait (2-2). Le but de la victoire tombait à la 65e, des pieds de Schor, sur penalty.

Flawinne 3 – Floreffe 1

« Ce premier succès est logique », affirme le coach namurois Gaël Masson. Lors de la première période, on assistait à une domination des visités qui avaient ouvert le score sur penalty de Dylan Boucha (1-0). Si Flawinne ratait de peu le 2-0, peu après, Kengne égalisait. Flawinne ne désarmait pas pour autant et entérinait son succès dans les dix dernières minutes via Iwaramanga et Sanchez.

Spy B 7 – Rhisnes B 3

Voilà un premier succès des Spirous, largement mérité même si c’était encore 4-3 au repos. Rhisnes ratait alors la transformation d’un penalty. Spy ne demandait pas son reste pour inscrire trois buts via M. Mignon (2) et Bodart. Les buts de la première période: Cissé (2) et Ndiaye (2) à Spy et Lambot (2) et Janssens côté rhisnois.

Alexis Gambier : «Cela fait énormément de bien»

Face à Namur B, l’équipe d’Arquet a montré qu’il faudrait compter avec elle pour la suite de la compétition. «Après deux premiers matches serrés, on a commencé notre championnat, confie fièrement le mentor vedrinois Alexis Gambier. Mes gars ont du mérite et ont été appliqués. Cela fait énormément de bien vu notre excellente préparation et notre qualification pour la coupe provinciale. On a fait preuve d’une grosse maîtrise technique face à une équipe de Namur qui développe du beau jeu. J’espère qu’on pourra poursuivre sur notre lancée à Floreffe la semaine prochaine. Cela dépendra notamment de l’état du terrain.»

Marc Kesch, le coach de Saint-Germain, ne cachait pas non plus sa satisfaction après le succès contre Auvelais. «Au terme d’un match disputé, on a livré une prestation plus que correcte. À 3-2, on a pu contrer les assauts d’Auvelais.»