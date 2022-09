Arbitre: Bonanno.

Cartes jaunes: Wauquaire, Gillet, Camara, Leblanc.

Carte rouge: J. Mathieu (53e, 2 c.j.).

Buts: Lakhouil (0-1, 20e), Jonckers (1-1, 22e).

ARQUET: Gillet, Martin, Jonckers, Avci (67e A. Mathieu), Fischer (80e Lecomte), Demoulin, Nzinga (87e Gengler), Pierrad, Mpia Massa, J. Mathieu, Verdel.

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Carpiaux, Lakhouil (60e Preudhomme), S. Sacré (80e Fl. Mathieu), Lorent, Leblanc, Camara, Wauquaire, Collard, K. Sacré, Kulkens (79e Pirson).

« Je suis un peu déçu de mon équipe, vu son attitude dans le jeu, du manque de mentalité pour certains, regrette le coach vedrinois, Denis Sulejman. Ceci dit, je pense qu’on aurait mérité mieux, vu notre manque de réussite (trois montants). À domicile, c’est évidemment un échec. »

Après une occasion pour S. Sacré et Nzinga, Fernelmont profitait d’un centre de S. Sacré, bien repris de la tête par Lakhouil, pour ouvrir le score. La réaction vedrinoise était immédiate, via un centre de Avci, cette fois bien repris de la tête par l’inévitable Jonckers. Avant la pause, Nzinga et Mpia Massa secouaient les poteaux.

Par la suite, et jusqu’au coup de sifflet final de M. Bonanno, chaque formation aurait pu faire la différence. Mais, vu la bonne attention du portier visité Gillet devant les essais fernelmontois et les tentatives visitées, dont une transversale pour Mpia Massa, le marquoir n’évoluait plus. Si Arquet perd deux points, Fernelmont en gagne un bon. « Vu le déroulement du match, conclut le mentor fernelmontois Benjamin Joine, j’estime qu’on mérite ce partage. Et ce, même si Arquet a secoué à trois reprises les montants. On était venu ici pour faire quelque chose et Arquet ne s’y attendait pas. »