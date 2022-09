Anseremme se défait de Han-sur-Lesse

Anseremme 4 – Han-sur-Lesse 0

Fastrez lance Anseremme à la 40e. En 2epériode, il faut attendre les dix dernières minutes pour voir Anseremme se mettre à l’abri grâce à des roses de Jaumot et de Brousteaux (2).

Ent. Sommenoise 1 – Anhée B 4

Les visiteurs prennent l’avance dès la 4e par Dubucq. Juste avant le repos, le même joueur s’offre un doublé. En début de 2e période, Beaufayt fait le break pour les visités. Dubucq inscrit ensuite son 3ebut de l’après-midi. En fin de match, l’Entente Sommenoise sauve l’honneur avec un penalty transformé par Cherry.

Pondrôme B 5 – Pessoux

Migeotte ouvre le score pour Pessoux juste avant la rentrée aux vestiaires. Pondrôme recolle au score à la 47e par Dawagne. Dermien permet à son équipe de passer devant dans la foulée. Les Cinaciens encaissent encore trois autres roses des œuvres de Libert, Dawage et Gérard sur penalty.

Dion 7 – Feschaux 0

Dion inscrit trois buts dans la première demi-heure par Touhami, Servais et Saidi. En début de 2epériode, Petit inscrit un nouveau but. Dion garde la mainmise sur la rencontre, avec trois autres buts signés Saidi, Laurent et Servais.

Mesnil 2 – Méan 4

Wautie inscrit le premier but des siens après 8 minutes. Avant la 30e, les visiteurs prennent une longueur d’avance avec des réalisations signées Quoibion, Bourtambourg, et de nouveau Wautie. Boukheras et Remy réduisent l’écart.

Ciergnon 3 – Haversin B 2

Au quart d’heure, Lentz place les siens aux commandes. Verhaegen fait le break dans la foulée. Juste avant le repos, Ciergnon hérite d’un penalty que converti Anciaux. En 2epériode, un nouveau penalty permet à Ciergnon d’égaliser à l’heure de jeu. En fin de match, Modave offre les trois points aux visités.

Leignon 3 – Lustin B 3

Dès le coup d’envoi, Dulieu place Lustin B aux commandes. Dans la foulée Cwiklinski double la marque. Au quart d’heure, Magis réduit le score. En début de 2emi-temps, Marchal donne l’avantage aux visiteurs. Leignon recolle au score par l’entremise de Lambert et Magis.