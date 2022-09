Tombeur du Condrusien, Loyers rejoint Meux B et Dinant en tête de la P1 (photos)

Elles sont donc trois. Trois équipes à signer un parcours sans accroc lors de leurs trois premières sorties de la saison en P1. Après les victoires de Meux B et de l’Union Dinantaise samedi soir, Loyers s’est imposé à domicile ce dimanche en début de soirée face au Condrusien. Les buteurs locaux se nomment Adrien Collard (1-0 sur penalty), Adrien de Fraipont (2-1) et Aissam Boutgmi (3-1). L’égalisation condrusienne est venue de Quentin Godfroid, mais c’était l’unique but des « Verts » sur le synthétique loyersois.