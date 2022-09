P3A: Leuze, désormais seul leader de la série

Il n’y plus que Leuze en P3A qui n’ait encore connu rien d’autre que la victoire depuis le début du championnat. Les Éghezéens, vainqueurs 3-2 de Moustier, sont les seuls à avoir réussi le 9 sur 9 d’ouverture. Ils sont accompagnés sur le podium par les deux autres formations également invaincues en championnat, à savoir Bossière-Gembloux B(victorieux d’ Émines, 4-1) et Taviers, tombeur 6-0 de Falisolle-Aisemont. Jemeppe, qui avait été battu lors de la journée n°1, vient d’enchaîner deux succès de rang, le dernier ce dimanche contre Ligny B (3-1).

Si Falisolle est dernier sans point, ce n’est qu’à une petite longueur de Rhisnes B, défait à Spy B(7-3) et à deux d’Émines. Ce dimanche, toutes les victoires ont été signées à domicile puisque Flawinne s’est imposé face à Floreffe (3-1), que Saint-Germainen a fait de même contre Auvelais (3-2) et qu’ Arquet B l’a emporté face à Namur B(5-2).

Beaucoup de premiers succès

Ce dimanche, c’était la joie du côté d’Arquet, de St-Germain, de Spy et de Flawinne, pour qui c’était une première victoire. Face à Namur B, les Vedrinois se sont montrés à la hauteur des événements et prouvé qu’il faudrait compter avec eux pour la suite de la compétition. "Je dirai deux mots: mérite et application, confie fièrement le mentor vedrinois Alexis Gambier.Ce dimanche, après deux premiers matches serrés, on a débuté notre championnat. Cela fait beaucoup de bien vu notre excellente préparation et notre qualification pour la coupe provinciale. Ce dimanche, on a fait preuve d’une grosse maîtrise technique face à une équipe de Namur qui développe du beau jeu. J’espère qu’on pourra poursuivre sur notre lancée à Floreffe la semaine prochaine. Cela dépendra notamment de l’état du terrain."

Et que dire du coach saint-germainois Marc Kesch? " Au terme d’un match disputé, on a livré une prestation plus que correcte. À 3-2, on a pu contrer les assauts d’Auvelais."

P3B: Premiers succès de Loyers B et Ciney B

C’étaient deux des équipes qui n’avaient pas encore pris de point. Achêne et Faulx-Les Tombes(qui a un match de moins) se sont neutralisés (3-3) et ont ainsi décroché leur première unité de la saison en P3B. Dans le même temps, Assesse B et Denée ont partagé sur le même score (3-3) et restent au coude-à-coude au classement, avec chacun 5 points.

Vendredi soir, Sclayn avait battu 4-1 Sinsin dans le duel des champions (de P4C et de P4E la saison dernière). Les Sclaynois reviennent ainsi à hauteur d’ Ohey, (6 points) qui ne jouait pas ce week-end. Unique leader de la série, le Condrusien Bl’a emporté 4-0 contre un autre champion de P4 de la saison passée, Bois-de-Villers. Les "Verts" en sont donc à 9 sur 9, juste devant Boninne (7 points), qui est allé s’imposer sur la pelouse de l’ Union Dinantaise B(1-3).

Miécret a été battu (0-3) par Loyers B, qui signe là son premier succès de la saison. Même constat (mais avec un match de moins) pour Ciney B, qui n’a laissé aucune chance à Bioul B (0-10).

P3C: Troisième clean sheet de Thy, Beauraing B cale encore

En série C, si Somzée (3-1 contre Bièvre) et Thy-le-Château(4-0 contre Rienne) n’ont toujours pas commis de faux pas (avec un avantage aux "Métallos" qui n’ont pas encaissé le moindre goal en 3 matches), c’est dans le "bas" du classement qu’on retrouve quelques premières ce dimanche. Avec les premières victoires de Philippeville (1-0 contre l’ Ardennaise) et de Pesche B (3-2 contre Beauraing B). Vendredi soir, Frontières avait également inauguré son compteur de victoires, en l’emportant 1-3 à Nismes B.

Tous les trois en queue de peloton, Hastière (battu 4-0 à Houyet), Beauraing B et l’ES Ardennaise tenteront pour leur part de décrocher leur(s) premier(s) point(s) le week-end prochain. Les deux autres rencontres opposaient Biesme B à Dinant (victoire 0-3 des visiteurs mosans) ainsi que Vencimont à Couvin-Mariembourg B (un match qui s’est soldé par un partage 1-1).

Départ décevant de Beauraing B

"Notre bilan actuel (3 sur 9) ne constitue pas la meilleure entame de championnat, reconnaît le mentor de Pesche, Massimo Iseppi.Néanmoins, la saison dernière, nous avions fini le premier tour avec 4 points sur 30! Ce qui ne nous a pas empêchés de terminer la saison à une très belle septième place inespérée. Nous devons travailler plus dur et prendre confiance en nos capacités. Quand les automatismes seront là, nous pourrons accrocher n’importe quelle équipe à domicile."Le derby dominical à Couvin-Mariembourg B s’annonce délicat.

"Nous n’allons pas nous mentir: le bilan actuel n’est pas positif, mais je ne me décourage pas pour autant, lance le coach beaurinois Augustin Feye.Je mise sur la motivation des joueurs réguliers et sur leur détermination à se dépasser. Tout repose maintenant sur cet esprit si nous voulons construire un bloc capable d’aller chercher des points."

