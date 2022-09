P2A: Petit-Waret remporte le choc des champions, Malonne signe un premier succès

Lustin, qui s’était imposé à domicile un vendredi soir lors de l’ouverture de la saison, n’est pas parvenu à réitérer sa performance. Vendredi, les champions de P3B se sont inclinés face aux champions de P3A. Les "Biwacks" de Petit-Waretont en effet pris le meilleur sur leurs hôtes en signant une victoire 1-3 qui les place sur la deuxième marche du podium, actuellement dominé par Ligny et Naninne, auteurs d’un sans-faute depuis la rentrée. Les "Grognards" ont écarté Grand-Leez B (4-1) tandis que les Namurois se sont largement imposés face à Éghezée (6-2). Le podium est complété par le FCO Namur (battu dimanche par Aische B, 1-2) et Bossière-Gembloux(vainqueur cet après-midi de Rhisnes, 1-3).

Dans les autres rencontres de la série, le derby namurois entre Jambes et Wépion a tourné à l’avantage des visités (5-3). Si Tamines B(battu par Profondeville, 1-0) n’a toujours pas la moindre unité au classement, ce n’est plus le cas de Malonne, qui l’a emporté 6-1 face à Sauvenière, l’autre lanterne rouge de P2A.

Les Malonnois ont débloqué leur compteur

"Avant le duel contre Sauvenière, le bilan n’était pas bon sur le plan comptable, mais c’est logique vu que nous avions rencontré deux candidats au titre(NDLR: Rhisnes et Bossière-Gembloux), avoue le T1 local Laurent Willems. Ce dimanche, nous avons rapidement pris de l’avance avant d’offrir un cadeau à nos invités. En seconde période, il n’y a plus eu qu’une seule équipe sur le terrain."

"Après une première période équilibrée, nous avons manqué le 1-2 en début de seconde mi-temps, regrettait le coach de Sauvenière Fabian Zimmer, privé de huit titulaires.Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Lors de nos six premiers matches, nous allons affronter les quatre équipes du tour final de la saison passée(NDLR: le FCO Namur, Rhisnes, Bossière-Gembloux et Ligny) . C’est tout sauf un cadeau. Notre ambition est d’engranger des points assez vite. Le championnat est long."

P2B: Le troisième nul de Surice, le carton d’Anhée

Surice continue son brevet d’invincibilité en P2B, mais les "Fromagers" continuent également d’enchaîner les partages. Dimanche, c’est le troisième nul que les Suriçois ont signé en autant de rencontres de championnat. Après Pondrôme et Assesse, c’est contre Tarcienne que les "Noir et Rouge" ont quitté le terrain sur un score équitable (1-1). L’autre match nul du dimanche s’est produit sur la pelouse d’ Onhaye B, tenu en échec (0-0) par Havelange.

Le trio de leaders n’a pas eu la même aisance à signer le 9 sur 9 ce week-end. Alors que Schaltin s’est imposé chez lui 3 buts à 2 contre Flavion-Morialmé Bet que Gedinne a pris le dessus face à son voisin Pondrôme (2-1), Anhée a, de son côté, soigné ses stats en plantant 7 roses face à Pesche, et sans encaisser le moindre but.

Petigny-Frasnes, battu la semaine dernière par Tarcienne, s’est repris en l’emportant 5-2 contre Gesves, l’une des trois équipes à zéro point aux côtés de Flavion B et Molignée, qui a de nouveau été vaincu (1-3) lors de la venue d’ Assesse. Enfin, Rochefort B s’est imposé sur le plus petit des écarts face à Bioul (1-0).

Éric Jonckers ravi du travail de tout son groupe

Troisième victoire de rang pour Anhée qui a de nouveau offert une démonstration. «Pour la deuxième fois, on n’encaisse pas et, devant, les attaquants sont particulièrement inspirés, avoue Éric Jonckers. Par rapport à la saison dernière, on trouve plus facilement le chemin des filets. On a aussi vu des joueurs comme L. Dubois, Koek et De Maglie, qui n’avaient pas encore joué. Le groupe prend forme et les solutions sont nombreuses. Footballistiquement, on a aussi du potentiel. Les qualités sont multiples et c’est l’essentiel. Les entraînements sont bien suivis. Cela faisait des années que je n’avais plus eu 19 joueurs aux séances.»

Le joueur-entraîneur Benoît Thiry avait la mine des mauvais jours. «Si on joue 25 minutes sur un match, ça ne suffit pas. On a mis les Mosans en difficulté et puis plus rien. Et sur le banc, j’avais deux joueurs qui étaient encore blessés. Quatre gars nous ont lâchés avant le championnat. Je n’ai donc pas les solutions. Je vais voir si je vais continuer.»

