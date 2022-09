Le changement payant de la RUW Ciney

Ngieme héritait alors d’une énorme occasion, repoussée d’abord par Monteleone, puis sauvée par Otte sur la ligne. L’attaquant sprimontois posait de gros problèmes à l’arrière-garde cinacienne, qui peinait à le contenir. Otte le bousculait dans la surface. Les visités héritaient ainsi d’un penalty, qu’Hernandez plaçait à côté du but. Conscient du danger, David Maucq décidait de changer sa tactique à la demi-heure. Bukasa cédait sa place à Kersten. Ce dernier prenait la place de Otte, qui remontait d’un cran. Ce qui permettait à Ciney de respirer en fin de première période.

Ciney entamait mieux la deuxième mi-temps et d’emblée, trouvait la latte par Pajaziti, au terme d’un bon mouvement signé côté gauche avec Jadot. Cokgezen et Sangare alertaient encore Monteleone, qui veillait au grain. Les cinq dernières minutes étaient fatales aux Sprimontois. Lambrechts débordait côté droit et trouvait Henrotaux au second poteau. Ciney passait devant. En toute fin de match, Lambrechts partait en contre et assurait la victoire de ses couleurs.

« En première mi-temps, nous avons été mauvais et inexistants, confiait David Maucq.Ce n’était pas bon du tout dans le jeu. Si le score est de 3-1 au repos, nous n’avons rien à dire. La rentrée de Kersten a fait du bien derrière et a permis à Otte de retrouver sa place au milieu. Pour moi, ce changement fut payant. Physiquement, nous avons pris le dessus en deuxième mi-temps. »