D3B ACFF: Rochefort s’impose au caractère (photos)

" Après la défaite de la semaine passée, c’est une belle victoire, acquise au caractère. On a prouvé qu’on était chez nous,confie Hicham.On avait la possession et des occasions en première mi-temps, mais ça n’a pas suffi. Je suis fautif sur le but encaissé, mais je me suis rattrapé. L’essentiel, ce sont les trois points."

Avec les mauvais crampons

Hier, le buteur salvateur Hicham Said avait pourtant mal démarré la rencontre. À défaut de jouer sur un terrain sec comme la semaine dernière à Habay, les Rochefortois retrouvaient en effet le Parc des Roches… sous la pluie. Un scénario qui a surpris Hicham. Après plusieurs glissades en début de match, il est sorti du terrain pour chausser une autre paire de crampons. " Je n’ai pas fait le bon choix de crampons au début du match", plaisantait-il.