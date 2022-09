D3A ACFF: Onhaye tient la distance, même réduit à dix puis à neuf

Si Guiot avait vite fait de mettre ses couleurs devant dès la 4e minute, en reprenant de la tête un corner, Onhaye voyait son excellente entame de partie être gâchée en l’espace de 60 secondes. Bastin tombait dans le piège de la provocation à la 24e. »On tombe l’un sur l’autre. L’arbitre siffle la faute en sa faveur. Je retourne me placer pour reprendre l’homme que je devais tenir sur les phases arrêtées et là, il me provoque verbalement. Une fois que je suis placé pour le coup franc, il se retrouve à nouveau sur mon chemin et me reprovoque. Je le touche de l’épaule. En aucun cas, ce n’est un coup de coude. Il s’est écroulé, a bien joué le coup, ses équipiers aussi. Ce qui me met le plus hors de moi, c’est que le ref n’a rien vu et part demander à son assistant ce qu’il peut lui dire. Ce dernier n’a rien vu non plus, mais je reçois quand même la rouge », explique « Jo ». Sur le coup franc, Herbecq se jetait pour placer le cuir au fond des filets de De Vriendt. »Le ballon n’est vraiment pas passé loin de moi… »,pestait le gardien visiteur, qui allait devenir le héros.