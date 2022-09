D2 ACFF: Meux s’impose encore, Namur s’incline encore

Meux s’est imposé et réussit le 6 sur 6, en ayant été s’imposer sur la pelouse d’Hamoir (0-1) grâce à un but de Justin Gaux. Les "Verts" entament de la meilleure des manières leur championnat, avec deux victoires en autant de matches et tout autant de clean sheets pour Kenny Paulus après le 2-0 de mercredi passé contre Seraing B.