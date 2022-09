Un chouette match pour Thibaut Otte

Son ancienne équipe ne ressemble plus vraiment à ce qu’il a connu il y a quelques mois. "Je ne connais plus grand monde et l’équipe a beaucoup changé, mais il reste tout de même quatre ou cinq joueurs de la saison passée et je serai heureux de les croiser. Si ce n’est pas un match particulier, on peut tout de même dire que ce sera un chouette match à jouer pour moi et que je serai content de le disputer."

«Un match engagé»

Thibaut Otte s’attend à une solide réplique de la part de son adversaire. "Je sais que ce sera un match engagé, avec deux équipes qui auront envie de bien faire, même si je ne sais pas trop à quoi m’attendre en face car je ne connais pas le recrutement de Sprimont. Il faudra s’arracher. Quoi qu’il en soit, nous allons là-bas pour les trois points,confie encore celui qui ne regrette pas d’avoir opté pour la RUW.Pour l’instant, je suis satisfait. Nous avons montré une bonne mentalité et de l’envie lors de la première rencontre où nous avons pris un bon point(NDLR: 1-1 face à La Calamine). Il faut continuer dans cette voie. J’espère que le rythme de l’équipe va encore augmenter crescendo et que petit à petit, nous allons prendre le rythme de cette D3 pour prouver que nous avons notre place dans cette division. Je me sens en tout cas bien dans ce club, c’est de bon augure pour la suite."