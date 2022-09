Se servir du match brainois

Du côté des visités, on ne veut plus que cela se reproduise. " Évidemment, ce n’est jamais facile de perdre à domicile sur un tel score, se souvient Renato Aromatario.Mais ici, on est reparti sur une nouvelle saison et on abordera ce match de la meilleure des manières. C’est l’occasion de bien commencer notre championnat et de confirmer notre belle victoire de la semaine dernière."

Malgré la défaite de Manage lors de la première journée (0-1 contre Jodoigne), les Alloux n’y prêteront pas attention et sont bien conscients de la qualité présente dans ce groupe. " C’est une équipe qui n’est pas facile à jouer, ils sont solidaires et jouent bien en bloc, poursuit le gardien taminois.Mais c’est notre premier match à domicile et c’est là qu’il faut prendre un maximum de points. La victoire passera par une équipe soudée. On doit vraiment se servir de la rencontre à Braine pour avancer. Si on s’impose dimanche, ce sera top pour la confiance. On entrerait dans une spirale positive."