«On se crée plus d’occasions»

Grégoire Guiot, qu’est-il ressorti du débriefing de votre première sortie en championnat, samedi dernier contre St-Symphorien?

Qu’on avait déjà pris trois bons points. Un match d’ouverture n’est jamais facile à négocier et on n’a pas trop mal joué, même si on s’est fait un peu peur à la fin. On avait aussi affaire à une belle équipe, qui prendra sûrement des points à pas mal de monde.

Vous repartez à nouveau à la rencontre d’un adversaire relativement méconnu. Qu’en savez-vous?

Ils développent apparemment un style de jeu semblable à celui de St-Symphorien, tout en étant un peu plus costauds, physiquement. La tâche ne sera pas aisée, mais c’est à nous de mettre notre jeu en place. De toute façon, moi, cette saison, je ne connais pas trop de joueurs adverses, hormis quelques éléments des autres équipes namuroises, évidemment.

Le 3-5-2 est de mise, chez vous, en ce début de saison. Et vous semblez bien maîtriser ce système.

On avait déjà parfois évolué comme cela la saison passée. Mais, si on dominait, on ne se créait pas beaucoup d’occasions. On y a retravaillé avec le coach et lors des matchs de coupe. Tout le monde a compris les principes, les mouvements, les courses et replis défensifs que cela impliquait. Je trouve que l’équipe est bien balancée. Et, comme les résultats suivent, on va sûrement continuer comme cela pour le moment.

Dans cette configuration, tu te retrouves à côté d’Anthony Lorenzon. Cette position te convient-elle mieux que sur un flanc?

Je pense qu’on est assez complémentaires. Antho est plus un homme de rectangle, qui joue en déviation et en pivot, alors que moi, j’aime bien courir sur toute la largeur du terrain et multiplier les efforts, y compris défensifs.

Il te reste à ouvrir ton compteur but en championnat, après l’avoir joliment fait en Coupe de Belgique, contre Kampenhout.

Je l’attends, en effet, d’autant que je me situe davantage en première ligne. Je vais encore travailler dessus!