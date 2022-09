14-13, 13-16, 21-12, 15-22, 16-5.

NAMUR: Matthys 2, Defosset 15 (1x3), Giaux 6 (2x3), Hucorne 16, Boosten 2, Iemmolo 6 (2x3), Vandy 6 (1x3), Saucin 9, Chirishungu 6, Cool 8.

CINEY: Mazuin, Beguin 7 (2x3), Ernoux 14, Mattucci, Delire 2, Bechoux 18, Medjo 21 (1x3), Vanhorsigh 2, Van Meerbeeck 4.

Plus tranchant à l’attaque de l’anneau, Namur prend d’entrée les devants (5-0, 1re). Après un démarrage hésitant, Ciney trouve la bonne carburation à mi-distance (7-9, 5e). S'en suit ensuite une série de mauvaises passes et à la finition de la part des deux formations, encore en rodage. C’est 14-13, 10e.

Au retour de l’entracte, les Namuroises Iemmolo et Giaux se démarquent à distance (20-15, 11e). Ce n’est pas du goût de Bechoux et d’Ernoux qui prennent leurs responsabilités en se créant des espaces (20-25, 15e). Le déchet prend le pas sur le jeu avant la pause. 27-29 au repos.

Le jeu de plus en plus engagé physiquement devient une aubaine pour l’imposante Medjo qui peut s’illustrer dans la raquette. Namur n’est pas sans reste et répond par des paniers rapides, à l’image de Hucorne, très entreprenante (39-36, 26e). Par après, sur base d’une défense agressive, les Rouges récupèrent des ballons et prennent l’ascendant par des paniers en transition. 48-41, 30e.

Tension en fin de match

La course-poursuite est lancée. Alors que Namur tente de maintenir son avance, Ciney profite ensuite d’un temps fort et de son jeu en pénétration pour résorber son retard (57-57, 37e).

Au sein d’une ambiance tendue, un mano a mano s’installe, les deux équipes se tiennent, se répondent, à tel point qu’elles doivent se départager en prolongation (63-63). Dans celle-ci, Namur repart de plus belle via une adresse extérieure retrouvée et ne se fera plus rejoindre.