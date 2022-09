" Nous ne devons pas dramatiser, entame le coach namurois.Nous avons loupé le premier rendez-vous de manière collective. J’attends évidemment une réaction sous peine de nous retrouver avec un 0/6 qui ferait tache." Devoir se réhabiliter lors d’un déplacement périlleux tel que celui de Binche ne sera pas évident. Les Hennuyers étaient les seuls à avoir battu deux fois les champions namurois la saison dernière. " Nous savons à quoi nous attendre: un combat physique face à une formation poussée par de bouillants supporters. Nous devrons afficher un tout autre état d’esprit que samedi dernier. Nous devrons nous muer en guerriers." Dans cette optique probable d’un match engagé, le retour d’Axel Dheur dans la sélection est une bonne nouvelle tant pour l’équipe que pour l’intéressé. " Je devrai encore retrouver du rythme après ce mois d’absence. Mais je me suis quand même entretenu et je n’ai pas tout perdu, annonce l’Andennais qui s’attend également à un match très physique. Nous connaissons l’impact binchois dans les duels et nous devrons avoir du répondant. Notre défaite aura eu le mérite de remettre l’église au milieu du village. Effacer au plus vite ce revers nous permettrait d’aborder la suite un peu plus sereinement. Débuter par un 0/6 serait compliqué pour notre retour en D2 ACFF." Le staff devra faire étalage d’inventivité, ne pouvant encore une fois pas aligner le même onze ou du moins constituer un 15 identique vu les absences.