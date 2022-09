Les Loyersois sur leur lancée?

CONDRUSIEN: blessé: Legros.

Avec six points sur six, les Loyersois signent un début de championnat parfait. Tombeurs d’Andenne et Spy, les hommes de Jean-François Beguin accueillent ce dimanche une autre grosse cylindrée du championnat, à savoir le Condrusien."Avec quatre points sur six et une victoire contre Biesme, le Condrusien reste un adversaire redoutable,précise le coach loyersois.Je m’attends à un match plus ouvert qu’à Spy. Nous allons essayer de continuer sur notre lancée. Nous avons d’ailleurs fait une bonne semaine d’entraînement."

Seul bémol du côté loyersois: le nombre de blessés. "Richir est toujours blessé, Delens doit voir un spécialiste pour son épaule (il se l’est démise à Spy), Devroye a une entorse, tout comme Rushidi. Et Scaffidi a toujours des soucis au genou",précise Jeff.

Du côté du Condrusien, les gars de Damien Trimboli ont renoué avec la victoire face à Biesme après un nul contre Flavion."J’ai un groupe hyper réceptif, déclare le coach.Après le nul à Flavion, on s’est bien remis en question pour aller chercher ce beau succès contre Biesme. Mais ne nous enflammons pas pour ce week-end, Loyers reste favori avec 6/6 au compteur. Ils ont des gars d’expérience dans le milieu. On va essayer de les pousser le plus possible dans les cordes."

À noter que le match aura lieu en terres loyersoises à 18h, et non à 15h comme c’était prévu initialement, suite à la demande du Condrusien de décaler la rencontre.