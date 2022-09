Flavion: trois nouvelles arrivées en fin de mercato

Karim Becheker vient quant à lui de Philippeville."Il n’a pas vraiment suivi les entraînements avec son équipe en début de saison,précise le coach.Du coup, il a émis le souhait de venir chez nous. Dans un premier temps, il va jouer avec la P2 pour retrouver un peu le rythme et apporter son expérience à cette jeune formation."

Pour le dernier joueur, Prancy Etong Ngotti, les Flavionnais se sont montrés opportunistes."Il faisait partie de l’équipe nationale camerounaise en U23, précise le coach.Il a joué en Allemagne et en Italie. C’est un ancien pro. Mais depuis le Covid, il n’a pas pu retrouver d’équipe. Pascal Vanderdonkt m’a parlé de lui et nous l’avons transféré, car il nous manquait justement un défenseur. Il s’entraîne avec nous depuis jeudi passé. Il lui faudra un peu de temps avant de retrouver le rythme, il a quelques kilos en trop, même si techniquement, les qualités sont là. Il va également jouer avec la P2 dans un premier temps."

Trois arrivées qui sont accueillies à bras ouverts, sachant le noyau flavionnais était composé de 19 éléments."C’était problématique quand l’infirmerie était pleine,avoue le coach.Désormais, nous sommes plus larges."

«Pas trop à se plaindre»

Au niveau des résultats, les Flavionnais sont sur la bonne voie, avec deux points sur six au compteur."On ne va pas se plaindre,déclare Eddy Morue.Quinze des seize équipes de la série nous pointaient à zéro unités, et nous en avons déjà deux. Face au Condrusien et à Grand-Leez, les matches nuls étaient mérités. Nous affrontons ce week-end Biesme, qui a la pression sur les épaules. On va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Gagner chez nous n’est pas si évident que cela."

Biesme est désormais prévenu…