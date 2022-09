Cette initiative vient de Daniel Lacroix, le fils de Wandrille. " Je voulais rendre hommage à mes parents, raconte celui qui est resté très actif dans le monde du vélo.Pour tout ce qu’ils ont fait pour le vélo. Je m’y suis lancé récemment, mais tout est prêt pour ce week-end."Soit ce samedi. Avec une course pour les cadets et les juniors. " Ce sera le parcours habituel à Porcheresse, avec notre circuit de sept kilomètres, détaille encore Daniel Lacroix.Un circuit à la fois vallonné, mais aussi avec une partie exposée au vent. Ce samedi, en plus, cela tombera bien, car l’anniversaire de mon papa était au début du mois de septembre."

On devrait retrouver de nombreux acteurs de l’épreuve de Furnaux. Comme Guillaume Daix, le vainqueur chez les cadets, mais aussi son dauphin, Édouard Claisse, qui vient de remporter la course de côtes de Couvin dans la catégorie de première année.

Départ des cadets à 12h45 et des juniors à 15h30.