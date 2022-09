«Dison avait débuté avec 1 point sur 6»

Après leur défaite de la semaine dernière à Habay (2-1), les Rochefortois auront à cœur de lancer leur saison au Parc des Roches. Un nouvel échec n’est pas envisageable même si dans le staff, on ne s’alarme pas. « Dison a débuté l’année passée avec 1 point sur 6. Ça n’a pas empêché les Liégeois d’être champions, (se) rassure Jeffrey Rentmeister, directeur sportif de l’Union. L’équipe a très bien réagi cette semaine. Il y a beaucoup de sérénité dans le vestiaire. Le groupe s’amuse très bien ensemble. Il y a une superbe ambiance. C’était une défaite triste, mais tout le monde s’est remis en question. On est une équipe qui aime jouer au ballon, et avec un terrain catastrophique, on n’a pas réussi à s’adapter au mieux. »