Couvin ne doit pas retomber dans le négatif

Après leur défaite inaugurale face au Crossing, les Mariembourgeois doivent oublier la déception et se remettre en marche, comme le confirme Romain Wackers, qui porte désormais le brassard de capitaine. « Juste après le match, nous étions fort déçus, relate le kiné de profession. Nous avons réalisé une bonne première période, en jouant en bloc bien compact, et le Crossing ne nous a pas trop gênés. Mais après, nous nous sommes un peu perdus et avons encaissé un goal sur une action anodine. » Déjà fort malchanceux la saison dernière, Romain ne veut pas revivre cela cette année, en D3. « On doit continuer à travailler dur aux entraînements, pour que les résultats tombent. Il n’y a eu qu’une journée. Donc, d’autres équipes ont également perdu. C’est le cas de Saint-Symphorien, qui a été battu à Onhaye et voudra, comme nous, rebondir. Je ne veux pas que l’on retombe dans une spirale négative, comme en D2. Les plus anciens du club, comme moi, avons remobilisé les troupes durant la semaine. » Et justement, que valent ces Montois ? « Je ne connais pas grand-chose de cette équipe. Ils ont tout de même quelques noms connus, comme Ullens, qui a eu une formation très intéressante. » J.Ma.