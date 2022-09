Achêne déjà au pied du mur

Battu lors des deux premières journées, contre Boninne et à Denée, Achêne sait pertinemment que ce match face à Faulx est déjà capital. « Ce dimanche, c’est le match de la peur, malheur au perdant. La rencontre sera serrée, il faut absolument que nous prenions ces trois points car la semaine prochaine, on affronte Ciney et celle d’après, on ne jouera pas en raison du forfait général de Sorée. Je devrai aussi composer avec plusieurs blessés dont Tom Pirlot qui a un problème aux ligaments. Notre groupe reste solidaire, c’est ça qui fait notre force et ce n’est qu’avec cette mentalité que nous pourrons décrocher les trois points », lance Dimitri Simon.