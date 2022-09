Un derby lance le championnat

Jouer, d’emblée, un promu peut toujours être piégeux."Cela fait deux ans de suite qu’on débute par un promu et, à chaque fois, on s’en est sorti in extremis, rappelle l’ailier beezois, Alexandre Borlon.Même si certains ne connaissent pas la régionale, ils peuvent compter sur des expérimentés pour montrer la voie. Et puis, un derby s’annonce toujours difficile. À nous néanmoins d’imposer notre rythme et notre vécu afin de faire la différence."

Natoye – Haneffe (s. 21h)

En panne offensive lors de la préparation, Natoye compte sur ce premier match de championnat afin de casser cette dynamique. Une mauvaise tendance que rencontre également son adversaire du jour."J’ai suivi le mois d’août de Haneffe, et il est dans un schéma similaire, confie le coach, Laurent Costantiello.Il ne parvient pas à alimenter le marquoir aisément mais offre, en revanche, un basket dur, avec une bonne agressivité. Il va falloir y faire face. On sait à quoi on doit s’attendre, et attention à notre manque de clairvoyance."

Seul Arnaud Targez fait l’impasse sur la rencontre.