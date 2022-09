Un bon test pour les Belgradois

Les Belgradois vont déjà avoir leur troisième match de Coupe ce dimanche à domicile. Après deux défaites, logiques, contre des formations de D2, ils accueillent un adversaire plus à leur portée. « On va désormais jouer face à deux D3, précise le coach Didier Thémans. Tongres sera un tout bon test pour nous. C’est une équipe qui est d’ailleurs dans notre série en championnat. Je n’ai pas vraiment eu d’échos sur l’adversaire, mais ce n’est pas un problème car je me concentre sur notre jeu. Je trouve que les gars montent en puissance match après match, et une victoire serait la bienvenue pour confirmer notre évolution. »