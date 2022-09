Trois arrivées à Flavion-Morialmé

Il s’agit de Loïc Crucifix (ex-Dinantaise et Onhaye), de l’ancien U23 camerounais Prancy Etong Ngotti et de Karim Becheker. " Avec Loïc, nous avions un accord depuis longtemps et il viendra apporter son expérience au sein du groupe, détaille Eddy Morue.Pour Ngotti, son CV parle de lui-même. Il faudra un peu de temps pour qu’il attrape le rythme mais nous avons notre défenseur. Quant à Karim Becheker, il m’avait impressionné avec Couvin. Il renforce la P2 mais il n’y a aucune porte fermée entre la P1 et la P2… À voir."