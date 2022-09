P4D: Un gros match pour Anseremme

Avec deux victoires, Anseremme et Han-sur-Lesse, considérés comme des favoris de la série, ont bien démarré la saison. Le duel de ces deux équipes, sur le terrain d’Anseremme dimanche, sera une des rencontres du week-end. « Nous sommes impatients d’y être », indique le mentor des visités Frédéric Golinveau qui pourra compter sur un groupe au grand complet pour ce premier choc de la saison. « Avec une élimination au quatrième tour de la coupe de la province et un six sur six dans notre série, nous livrons un excellent début de saison. Nous sommes contents d’arriver à cette rencontre face à Han car ce sera un test pour notre équipe face à un des grands favoris annoncés de la série. Ce sera l’occasion de voir où nous en sommes par rapport à cet adversaire qui devrait être un des leaders et qui, à notre instar, a réussi son début de campagne. Chez nous et avec notre expérience, nous allons tout faire pour tenter de prendre les 3 points. »