Attendus au moins comme outsiders, les Sang et Or affichent un 1/6 avant de recevoir Natoye. Philippe sait où le bât blesse. " Nous péchons en zone de conclusion. Nous nous créons des occasions sans concrétiser. » Un problème que les derniers transferts (Roméo Simo, Muhamet Aliu et Erol Emrullahu) pourraient résoudre. " Je ne nous vois pas totalement au point avant début octobre. Même si Natoye est favori, nous espérons l’accrocher à domicile. »

Son homologue David Brasselet connaît très bien le club du président Bottin pour y avoir évolué 5 ans. " Une belle période de laquelle je ne connais plus que Michaël Demarteau et Carlos Da Silva. C’est un match que je redoute. Je sais que mon collègue fait du bon boulot et vient de recevoir des renforts de qualité. Malgré notre 6/6, tout est encore loin d’être parfait dans nos rangs. Nous espérons continuer sur notre lancée pour réussir un 9/9 mais ce sera tout sauf facile. J’espère que mon ancien club ne va pas se réveiller dimanche." B.J.