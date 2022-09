P2B: Surice vise une première victoire

Ce dimanche les Suriçois accueillent Tarcienne, avec l’objectif d’une première victoire. « La préparation s’est bien passée et j’ai la chance de pouvoir disposer de l’ensemble du noyau. Tarcienne vient de battre Petigny. On s’attend à une solide opposition. On devra toutefois faire preuve de plus d’efficacité en zone de conclusion. »

Après avoir quitté prématurément le terrain à Schaltin, Tarcienne a remis les pendules à l’heure, en s’offrant le scalp d’un candidat au titre. « Les joueurs ont abordé ce duel avec l’envie de redorer leur blason, avoue Jean-Marie Francq, qui remplaçait son fils. Les Couvinois, avec leurs redoutables attaquants, ont bien évidemment mis la pression mais défensivement, on a bien résisté. Nous avons dès lors misé sur les contres pour rafler la mise. Le groupe est soudé et voudra confirmer chez les Fromagers. » Rentré de vacances, Julien Francq sera présent sur le banc et devra composer sans Lamme et Meurée.