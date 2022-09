P2A: Victoire impérative pour Malonne comme pour Sauvenière

"Notre défaite dimanche passé(NDLR: 1-0 à Bossière-Gembloux) est méritée dans le sens où nos hôtes ont eu plus d’occasions franches que nous, rappelle le T1 malonnois Laurent Willems, qui se veut positif. Il y a quand même un petit mieux par rapport à notre premier match, et on a pu compter sur un très bon Genard pour nous garder dans le match. La rencontre contre Sauvenière est super importante pour les deux équipes vu le 0 sur 6. Nous sommes obligés de gagner. Un partage n’est pas suffisant. Il faut éviter que le doute s’installe."