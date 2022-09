Pas le temps de s’installer! À peine le championnat se lance qu’on a droit à une belle affiche, et un derby qui plus est. « Avec Ciney et Huy, on commence par un calendrier complexe, sait le coach, Jérémie Palix. Contre cette armada complète, poste par poste, nous devrons nous montrer très exigeants en défense. Cette équipe ressemble à Fleurus de la saison dernière, qu’on avait accrochée sans s’imposer. Ce défi n’est donc pas impossible. Par ailleurs, on se sent attendu et pour confirmer, ça passe par des rencontres de ce calibre. On doit surtout montrer qu’on a gagné en maturité et en expérience. »

Tel que son voisin namurois, Ciney s’attend à une belle adversité. « On se rend bien compte qu’on entre directement dans le vif du sujet, confirme la coach, Fannie Vandesteene. Ce n’est pas plus mal. Bien que ce soit un nouveau groupe, on va tenter de jouer sur notre expérience, mais tout le monde sait que ça va être difficile pour les deux équipes. J’attends une réaction au niveau de la combativité, qui n’a pas toujours été à la hauteur pendant la préparation. On doit toutefois garder en référence le match à Pont-de-Loup, là où nous n’avons rien lâché. »

Emma Laurant, opérée des yeux, doit renoncer au derby.

Boninne – Angleur (v. 20h15)

Motivées, les Boninnoises entament leur saison à domicile contre le Mosa Angleur. « Cette formation est capable du meilleur et du pire, comme elle l’a prouvé l’année passée, se rappelle le coach, David Roussaux. Elle est combative et contient de l’expérience, j’ai mis mes filles en garde à ce niveau-là, d’autant que nous jouerons sur le petit terrain: nous n’en avons pas l’habitude. Sur le papier, Angleur est moins fort que nous: à nous, alors, d’être bien concentrés dès le départ pour se mettre en confiance. Sinon, on s’attendra à un chassé-croisé. »