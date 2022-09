Les Florennois visent le podium

En Nationale 3B, lesAviateursde Florennes UTD, auteurs d’une superbe saison, visent le podium."Nous viserons le Top 3, lance le gardien Steve "Bif" Ninnin.Cela serait magnifique, pour les vingt ans du club et pour ma dernière saison au niveau national."Les ambitions du MS Jemeppesont bien plus modestes."Après les départs de nos cadres, notre première ambition est de reconstruire pour nous sauver le plus vite possible", précise le "feu follet" Rémi Warnier. L’objectif du Borussia Loyersest assez semblable."Vivre une saison sereine et assurer le maintien dans une nouvelle série, avec beaucoup de déplacements dans le Hainaut", lance le coach Nicolas Nellis. Promu, le Belvédère Sambrevillesouhaite éviter tout tracas."Ne pas être concernés par la lutte pour le maintien. Et nous signerions à deux mains pour intégrer la colonne de gauche", avance le joueur-entraîneur Dylan Boucha.

En Nationale 3C, le BS Anhée, champion en P1, vise"le maintien, l’amusement et l’intégration des nouveaux joueurs", précise le capitaine Justin Dubois. À Gedinne UTD, Bastien Grislain retrouve son rôle de coach à temps plein."Le retour de Jonathan Fondaire et de son frère Kevin, la reprise de Dylan Joosens et la venue du goleador Patrick Collin devraient nous permettre de vivre une saison plus tranquille."Enfin, le plaisir sera à nouveau le maître mot du BV Mont."Nous allons prendre rencontre après rencontre, précise le T1 Didier André.Mais, comme l’appétit vient en mangeant et comme j’aime manger…"Et si Didier André n’était pas le seul à aimer manger?