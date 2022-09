Au MFC Ciney, on veut « faire aussi bien, si pas mieux, que la saison dernière. Si nous sommes épargnés par les blessures, nous pourrions réaliser une belle saison », lance le T1 Jérôme Renard.

Comme la saison passée, le BF Dinant B et Philippe Meyfroidt visent « le maintien ». Leur voisin de la RUS Dinantaise ne nourrit pas d’autre ambition. « Promus, nous espérons nous sauver le plus vite possible et, pourquoi pas, taquiner le top 7. Et aller le plus loin possible en Coupe », précise le CQ José Willot.

Le MFC Gourdinne ne masque pas ses ambitions. « Nous visons le titre ou, au minimum, la montée », lance le joueur-entraîneur Antoine De Roover.

Les Baty Boys Havelange sont aussi ambitieux. « Nous avons l’intention d’ennuyer un maximum d’équipes. Nous espérons finir dans le milieu de classement et passer une première saison tranquille en P1 », précise le délégué et trésorier Célestin Mariage.

Cédric Gérard et le JP-CJ Leuze sont également ambitieux. « Jouer le Top 5 en championnat et jouer la Coupe à fond. Passer un tour en Coupe de Belgique serait bien. »

Le CQ du REA Loyers KN, Pierre Denis, présente les objectifs du club. « Mieux figurer en championnat après notre première saison complète parmi l’élite. Jouer la Coupe de façon plus sérieuse. »

Le Nosta Mettet-Oret espère vivre une saison plus tranquille. « Après nous être sauvé sur le fil, l’objectif sera la colonne de gauche », précise le CQ Olivier Thiry. Même son de cloche au MFC Namur UTD. « Notre ambition est le ventre mou et ne plus nous faire peur », précise le coach Frédéric Lucchetta.

Après avoir lutté pour le maintien, le TC Sambreville 2.0 nourrit de plus grandes ambitions. « Nous espérons pouvoir être dans le haut du tableau », lance le CQ et joueur Logan Montoisy. Après avoir lutté pour le titre, le MF Seillois a comme objectif »le Top 5 minimum », lance le CQ et gardien Jean-Philippe Gemine. Après deux montées successives, l’objectif de Squadra Vedrin est « de se maintenir le plus vite possible », précise Pierre Monjoie.

À MFC Walcourt/Strée enfin, l’heure est à l’austérité. « Nous ne jouerons donc que le maintien », précise le CQ Cédric Coppin.

Les noyaux

HALL BOYS AUVELAIS

Entraîneurs: Régis Romainville et Georges Maes

Gardiens: Kevin Massaut (24), Alyson Mercier (34), Pierre Vandoren (40).

Défenseurs: Diego Grande Y Lara (26), Frédéric Grégoire (34), Dylan Jeanmart (25), Liam Moretti (23), Axel Roelen (27).

Attaquants: Jean-François Barnich (33), Julien Declunder (30), Kévin Dumont (30), Michael Oleffe (27), Gianni Russo (32), Jéson Surinx (19).

MFC CINEY

Entraîneur: Jérôme Renard.

Gardiens: Romain Legrand (28), Sébastien Mahin (38).

Défenseurs: Jérôme Collinet (39), Jordan Defèche (29), Romain Gillet (21), Julien Huet (37), Antoine Jallet (33), Cédric Leroy (33), Julien Tshiala (35).

Attaquants: Beyma Camara (25), Olivier Didion (45), Arnaud Ducastel (31), Sébastien Montulet (32), Alexis Remacle (30).

BF DINANT B

Entraîneur: Philippe Meyfroidt.

Gardien: Edouard Brasselle (24).

Défenseurs: Guillaume Boninsegna (21), Gilles Meyfroidt (31), Olivier Meyfroidt (25), Mattéo Tasiaux (18).

Attaquants: Sven Hendrick (20), Guilhelm Henry (17), Célestin Kempinaire (21), Bastien Polomé (24), Joris Tripnaux (23).

RUS DINANTAISE

Entraîneur: José Willot.

Gardien: Arthur Besohe (21).

Défenseurs: Guillaume Collin (24), Louis Herman (24), Martin Taminiaux (24), José Willot (32).

Attaquants: King-David Akandja (18), Thomas Colot (21), Clément Hengen (23), Antoine Piret (17).

MFC GOURDINNE

Entraîneur: Antoine De Roover.

Gardien: Lucas Doyen (23).

Défenseurs: Louis Bauduin (29), Brandon Guadagnin (30), Jordan Jounniaux (24), Lorenzo Marino (23), Florent Nicaise (30).

Attaquants: Guela Davrichov (27), Antoine De Roover (28), Nicolas Deppe (26), Guillaume Dogot (26), Julien Tricot (32).

BATY BOYS HAVELANGE

Gardien: Boris Huppe (28).

Défenseurs: Geoffrey Bolle (33), Bastien Cavillot (26), François Duchesne (33), Arnaud Fiasse (37), Quentin Gélis (29), Robin Mariage (31), Corentin Scaillet (35).

Attaquants: Julien Dessart (26), Mattieu Gigot (31), Justin Hébette (29), Benjamin Hastir (30), Théo Kleinkenberg (24), Kenny Willem (33).

JP-CJ LEUZE

Gardiens: Aurélien Léoni (38), Raphaël Rossel (41).

Défenseurs: Florent Abras (24), Steve Albert (44), Pascal Gilles (41), Nicolas Guillaume (34), Maxence Melebek (23), Denis Sulejman (36), Nicolas Schoonjans (39).

Attaquants: Meyric Catinus (24), Luca Dell’Aquila (27), Laurent Dethier (38), Augustin Debuisson (22), Cédric Gérard (38), Julien Guery (33), David Monteleone (43), Alban Oguz (37).

REA LOYERS KN

Entraîneur: Domenico Maselli.

Gardiens: Florian Colinet (26), Cédric Lamblot (31).

Défenseurs: Maxence Jacques (25), Florent Mas (25), Guillaume Melery (23), Quorentin Ruymbeke (28), Yusuf Sahbaz (28).

Attaquants: Daryan Gaye (21), Colin Horion (22), Olivier Leblanc (25), Mattéo Marino (20), Quentin Masper (25), Christophe Tasiaux (32).

NOSTA METTET-ORET

Gardiens: Cédric Graulus (47).

Défenseurs: Xavier Blanchard (38), Damien Bodart (38), Lionel Bouchat (39), Maxime Cattelain (35), Ludovic Dejaiffe (39), Marc Want (40).

Attaquants: Nassim Chamka, Léo Graulus (17), Loïc Graulus (42), Martin Graulus (16), Tom Graulus (19), Lorenzo Lengele (22), Maximilien Remy (26).

MFC NAMUR UNITED

Entraîneur: Frédéric Lucchetta.

Gardien: Damien Houbion (31).

Défenseurs: Yonny Collignon (33), John Dessambre (27), Dylan Dury (27), Nicholas Harte (37).

Attaquants: Benjamin Douniaux (28), Quentin Guion (30), Lucas Jamar (23), Jérémy Toussaint (35).

TC SAMBREVILLE 2.0

Gardien: Cihan Demir (30); défenseurs: Sofian Abid (25), Toufik Abid (24), Sandro Mendicino (32), Logan Montoisy (31), Dario Spitaels (31); attaquants: Joris Dupont (29), Mustapha Hofra (27), Aïssa Ikhlef (27).

MF SEILLOIS

Entraîneur: Sylvain Depas.

Gardiens: Jonathan Degeves (30), Clément Dirick (24), Jean-Philippe Gemine (33).

Défenseurs: Nolan Cepa Dos Santos (20), Lorenzo Dago (23), Jason Dejasse (25), Corentin Depas (29), Doryan Gilsoul (25), Thomas Vanhees (32)

Attaquants: Florys Dechanet (18), Arnaud Dethinne (19), Baptiste Hejnal (19), Simon Henin (33), Aurélien Gauthier (25), Amory Toussaint (20).

SQUADRA VEDRIN

Entraîneur: Pierre Monjoie.

Gardiens: Bryan Mouthoy (32), Maxime Schoos (31).

Défenseurs: Lundrim Ademi (28), Renaud Devigne (32), Axel Gilissen (29), Jordan Limet (28), Jérôme Michel (30), Pierre Monjoie (30), Julien Mossiat (28)

Attaquants: Emile Bastin (26), Vyvian Beguin (26), Jérôme Dandoy (32), Bastien Gilsoul (30), Antoine Lemercinier (27), Cédric Munaut (30), Amory Reins (29).

MFC WALCOURT/STRÉE

Gardien: Thomas Caras (26), Florent Remant (24).

Défenseurs: Quentin Collet (20), Cédric Coppin (38), Steve Coppin (36), Cédric Douniau.

Attaquants: Jon Bruno (29), Corentin Delpire (19), Thomas Gondry (37), Martin Vanstichel (20).