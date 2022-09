Dinant, Marche et Maillen comme favoris?

Au sein de cette série assez relevée, plusieurs formations espèrent jouer la course au titre. C’est le cas de Marche, qui espère évoluer dans la division supérieure dans les prochaines années, de Maillen, qui affiche une équipe expérimentée, ou encore de Dinant. Chez lesCopères, Pascal Hulster a pris la tête du groupe et compte en effet sur un effectif plus que complet dans les différents secteurs de jeu.