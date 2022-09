Deux belles affiches pour la reprise

Pour ce premier long déplacement, les Profondevillois n’ont guère de repères et se veulent prudents. « Nous savons que St-Hubert est une formation difficile à jouer chez elle et nous devons, de notre côté, retrouver des automatismes suite aux blessures en ce début de saison, confie le coach Thomas Dustin. Un premier succès serait idéal car nous allons devoir nous accrocher dans ce premier tour pour rester dans le haut de peloton en attendant de retrouver un groupe complet au second tour. »