Pour les autres places sur le podium, aucun autre club n’affiche réellement d’ambition à cet égard, outre Gembloux. Seul bémol: la préparation n’a pas été optimale, en raison de nombreuses absences.

Du côté de Maillen,la volonté est de mettre les joueurs d’expérience au profit des jeunes, dans le but de les former."Nous espérons toutefois embêter la tête", reconnaît Jérémy Deleuze.

La formation est également l’objectif principal de Marche,où le groupe est essentiellement composé de jeunes, avec certains débutants.

Après une saison compliquée, Pascal Hulster a provoqué une réunion à Templouxpour remobiliser son groupe, ce qui semble avoir porté ses fruits."Je pense que le groupe est capable de faire des résultats mais, en premier lieu, j’espère retrouver de l’investissement dans le groupe et, ensuite, pourquoi pas, peser dans la balance." Hamoisespère également pouvoir embêter ses adversaires et viser un Top 6. Pour Mettet,nouveau club créé dans la province, et le Mosa, l’objectif sera tout d’abord de créer une cohésion dans le groupe, de prendre du plaisir, et ensuite de voir ce qui est accessible.

Finalement, Éghezéeet Erpentévolueront quant à eux hors classement.