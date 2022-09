P2A: Braibant pointé du doigt

Rochefort compte bien jouer aussi les premiers rôles."L’objectif sera de faire mieux que la cinquième place de la saison dernière",confirme le Rochefortois Lionel Evrard.

À Temploux, relégué de P1, Jérôme Basone, le nouveau coach, estime qu’avec le noyau qu’il a à sa disposition, il sera également possible de viser le haut du panier. Même son de cloche du côté d’ Ohey, autre ex-membre de l’élite provinciale."L’objectif est de jouer les trouble-fête. Et pourquoi pas le Top 5 si la mayonnaise prend rapidement",confie Olivier Hennart, qui a repris les rênes de l’équipe. Réguliers depuis quelques saisons, Éghezée et Luc Salmon veulent s’installer le plus durablement possible dans le Top 5. Du côté de Faulx, on a fait appel à Luc Verkest pour diriger un groupe capable de faire mieux que la 10eplace de la défunte saison."Avec une équipe qui n’est plus toute jeune mais qui possède de la taille, précise-t-il.Il s’agira de trouver au plus vite un collectif qui nous permettra alors de viser le milieu du classement".

Du côté de Cerfontaine, le coach Eliott Thirion veut une base solide et espère créer des surprises contre les favoris.

Jeunesse et maintien

Plusieurs formations de la série A vont faire confiance à la jeunesse et lui permettre de prendre plus d’expérience. Pour ces dernières, si le premier objectif sera d’assurer en premier lieu le maintien, on prendra match après match pour tenter d’en gagner le plus possible. C’est le cas pour Andenne C, Belgrade C, Ciney C, Loyers C, Maillen Natoye C et Profondeville C.

Les noyaux

ANDENNE C

Coach : Yannik Roncali.

Noyau : Evan Newbery, Enguerrand Vrancken, Simon Dorval, Michel Gnekpe, François Crombez, Hugo François, Théo Bouchat, Tom Newbery, Cédric Tannier, Nicolas Dorval, Alexandre Quinet.

BELGRADE C

Coach : Stéphane Plumier.

Noyau : Rhuli Chirisunghu, Louis Meirlaen, Gilles Devilles, Mathias Soumoy, Léo Ndiay, Romain Vankerkhove, Valentin Nduka + des U21.

BRAIBANT

Coach : Grégory Lemaire.

Noyau : Martin Legros, Thomas Abraham, Joffrey Chalon, Sébastien Hautot, Rémy Hastir, Kevin Henin, Mattieu Libotte, Esteban Henin, Corentin Brouir, Germain Georges, Antoine Limage, Jordan Bricmont, Laurent Sevrin, Sébastien Delory, Julien Bastien.

CERFONTAINE

Coach : Eliott Thirion.

Noyau : Cédric et Cyril Bertrand, Louis De Jaeghere, Jordy Vandroogenboeck, Martial Vaisière, Jeff Cléris, Nathanaël Gilles, Antoine Dardenne, Louis Nizet, Lilian Pourignaux, Eliott Thirion.

CINEY C

Coach : Éric Vancoillie.

Noyau : Rodrigue Vancoillie, Félix et Romain Bourgeois, Loucas Baudouin, Harold Talmasse, Evan Philippe, Sébastien Marcin, Léopold Lefèvre, Florian Legat, Thomas Rosoux, Dorian Godfrine, Gauthier Guerry, Jules Detobel.

EGHEZEE

Coach : Luc Salmon.

Noyau : Nicolas Renard, Jérémy Defrère, Loïc et Yannick Delvaux, Augustin Rommelaere, Charles Jacob, Jérémy Fizaine, Hadrien Frankart, Christophe Copine, Laurent Mahy, Marian Tournay, Lionel Albrecq, Jean-François Theys, Bram Taks.

FAULX

Coach : Luc Verkest.

Noyau : Maxime Eperjessy, Fabrice Dansart, Jonathan Jandrain, Jean-Pierre Verlaine, Vincent Mignolet, Kevin Rotilde, Clément Vranckx, Tanguy Scaillet, Johan Gillain, Romain Pfennings, Mathieu Colignon, Théophile Thiry, Geoffray Dormal, Sacha Amoroso.

LOYERS C

Coach : Quentin Pinsart.

Noyau : Adam et Remi Hougardy, Benjamin Massaux, Benjamin Pinsart, François Bonmariage, Julien Courtois, Kevin Broos, Mattéo Kinet, Merdian Tenegia, Philippe Guion, Sylvain Damoisseaux, Tom Moyano, Tom Waterval + des U21.

MAILLEN

Coach : Olivier Collignon.

Noyau : Bastien Bachelart, Louis Bienstman, Eliot Bocquet, Théo Collignon, Joseph Dachelet, Arnaud Henin, Louis Pirot-Charloteau, Brieuc Richard, Florent Sprimont + des jeunes U17 et de P3.

NATOYE C

Coach : Amory Cleymans.

Noyau : Arno Haidon, Victor Crevits, Adrien et Nathan Melchior, Tom Eloy, Lucas Fadeux, Benjamin Ferrard, Félix Dubit, Adrien Davin, Victor Fernemont + U21 Régionaux.

OHEY

Coach : Olivier Hennart.

Noyau : Alex Siquet, Simons et Arnaud Evrard, Corentin Masson, Benjamin Lambotte, Nicolas Lagneau, Nathan Gérard, Lilian Stavaux, Simons Mirguet, Clément Maillard, Maxence Stoffel, Tom Danze, Victor Mathieu, Joachim Dufour.

PROFONDEVILLE C

Coach : Kevin Cassart.

Noyau : Matis Desmedt, Noé Lessire, Alric Buffet, Alban Chambon, Dorian Toupet, Arnaud Guens, Anton Dessy, Pierre Tonnemans, Pierre Apionzi, Thomas Carpiaux, Jolan Dandois, François Brabants, Sébastien Molle, Benjamin Williame.

ROCHEFORT

Coach : Lionel Evrard.

Noyau : Marceau Dubois, Antonin Colot, Max Lejeune, Eduardo Coletta, Olivier Leblanc, Bastien Libotte, Vincent Legrand, Morgan Reginster, Arthur Zabus, Bastien Kurz, Maximilien Buset, Vincent Paquet, Pierre-Yves Nicolin.

TEMPLOUX

Coach : Jérôme Basone.

Noyau : Colin et Florian Lhoest, Emeric Soupart, Mathieu Stoquart, Sylvain Ghyselen, Thomas Leclercq, Vincent Balthazar, Jérémy Marchal, Guillaume Frankart, Quentin Piret, Quentin Marlier, David Sapin, François Burton.