"Yohan Prévot est suspendu, Fred Rosmolen est toujours blessé, tout comme Nawfal Largo et Micheal Olojede,déclare le mentor namurois, Olivier Defresne.Axel Dheur, qui a recommencé la course, est quant à lui incertain."

Si les Namurois ont pas mal de blessés, ils peuvent désormais compter sur un transfert de dernière minute, celui de Mike Ebui, qui a été annoncé dimanche passé."Il est qualifié, il pourra jouer ce dimanche,se réjouit le coach des Merles.Il s’est entraîné avec nous une première fois ce lundi. C’est un pur numéro neuf et il est très prometteur. Nous attendons de voir ce que cela donnera en championnat. D’autant qu’on sort d’un très mauvais match contre l’Union St-Gilloise. On en a parlé lundi à l’entraînement, et j’espère que les gars vont montrer une grosse réaction cette semaine."

Weiserbs à Grez-Doiceau

Si lesMerles peuvent compter sur un joueur supplémentaire, ils en perdent un autre dans la foulée. Jérémy Weiserbs a en effet décidé de quitter le navire."On a eu une discussion cette semaine à l’entraînement,précise le mentor.Il avait peur de manquer de temps de jeu, et je ne pouvais pas lui promettre de le faire jouer 90 minutes à chaque match. Il a donc pris sa décision, que je respecte."

Jérémy Weiserbs va descendre de deux échelons pour jouer en P1 dans le Brabant wallon, à Grez-Doiceau.