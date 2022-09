Repérée par les coaches du 4x100 mètres en juin, au Championnat de Belgique, à Bruxelles, la jeune athlète réalise ensuite les minima pour les Championnats d’Europe lors des Championnats de France Espoirs. " Participer à ce premier grand rendez-vous européen, avec l’équipe de relais et en individuel, est pour moi quelque chose de magique. Je n’avais jamais vécu ce genre de compétitions, j’avais peur de ne pas avoir de repère, d’être stressée, mais en quittant le championnat, j’ai tout simplement un sentiment de satisfaction. Je suis ravie des résultats. La 6e place en finale en relais, et mes deux 11e place en individuel, sur le 100 et le 200 mètres, je pense qu’on peut dire que c’est vraiment une très bonne première expérience. Je repars avec la tête pleine de souvenirs et impatiente de vivre de nouvelles aventures européennes ou mondiales", sourit l’athlète. Pour sa maman, Chantal Xhervelle, c’est une fierté de voir sa fille évoluer à un tel niveau. " Nous sommes une famille de sportifs. Je suis marathonienne et déjà toute petite, Delphine venait sur la piste avec moi. J’ai toujours voulu lui transmettre cet amour pour le sport et c’est tout simplement magique de la voir évoluer de cette façon. Nous tentons de la suivre quand c’est possible, comme à Munich, mais nous ne savons pas toujours être physiquement auprès d’elle", continue, avec beaucoup de fierté dans la voix, la maman de Delphine.

Van Damme avant la saison indoor

Si initialement, elle préférait le 100 mètres, après ces beaux résultats à Munich, la sprinteuse a le cœur qui balance. " Avant l’été, j’aurais pu dire aisément que je préférais le 100 mètres, mais après avoir réalisé le niveau de performance requis pour les Championnats d’Europe, je ne sais plus choisir. J’aime autant l’un que l’autre". La suite, pour Delphine, c’est ce vendredi au Mémorial Van Damme, où elle court sur le 100 mètres, puisqu’il n’y a pas de 200 mètres au programme du meeting, avant une saison indoor qu’elle espère brillante, sur le 60 mètres.