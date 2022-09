C’est complet du côté de Bièvre

Rien de moins que six Rally2 se retrouveront au départ avec les Fabia de Dimitri Pirot, Jean-Yves Lejeune, Thibaud Mazuin et Émile Breittmayer face aux Citroën C3 (Loïc Pirot) et DS3 (Jonathan Wiart). Multiple vainqueur de l’épreuve, Éric Cunin devrait laisser la victoire cette année puisqu’on le retrouvera pour une première en Porsche 911. Face à lui, sur une monture similaire, on retrouvera une belle référence en la personne de Christian Guillemin, qui pourrait prendre des points intéressants pour le championnat. Enfin, il ne faudra pas oublier Jean-Philippe Radoux (Mitsubishi Lancer Evo10), Matthias Boon (Subaru Impreza) ou encore Sébastien Luis et sa Fabia S2000.