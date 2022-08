Inès Cambier fera sa rentrée à Vilvorde

"Tout est allé très vite et on ne s’y attendait pas du tout, confie sa maman, Stéphanie Lassance.Les entraîneurs de ce centre nous ont contactés voici quelques semaines, pour nous proposer d’inscrire Inès chez eux. On a beaucoup réfléchi et pris de nombreux avis, car cela représente un énorme changement pour elle, tant au niveau sportif que de sa scolarité, avec la barrière de la langue à gérer. Depuis la mi-août, elle suit déjà tous les entraînements là-bas et son intégration dans le groupe se déroule très bien. On sait évidemment qu’elle a beaucoup de travail devant elle, mais les coachs de Vilvorde lui reconnaissent une belle marge de progression. Quant à ses études, elle rentrera en 5eannée du général là-bas, avec d’autres options. Et en sachant que le programme doit être vu sur les cours donnés en matinée, les après-midi étant consacrés au volley(NDLR: soit, 20h par semaine, plus les matchs en N1 les week-ends).Elle rentre à l’internat ce mercredi."

Plus que deux centrales

Du côté namurois, on est légitimement fier de voir l’une de ses pépites rejoindre le centre d’élite de Volley Vlaanderen, même si le timing ne fait pas les affaires de Dominique Colin, qui comptait sur sa jeune centrale de près d’1,90 m."On est très heureux pour elle, car c’est une occasion exceptionnelle. Et cela prouve aussi, au passage, qu’on sait former des jeunes dans le sud du pays… Mais, ayant appris la proposition de Vilvorde pendant les vacances, et grâce à Stéphanie, cela nous laissait peu de temps pour essayer de remplacer Inès dans notre effectif",déclare le directeur sportif namurois, qui ne dispose plus que de deux joueuses pour le centre. " Il me reste Sophie Pirlot et Anaëlle Raucci, qui reprend cette saison et s’entraîne très fort. Lucie Rousselin pourrait y évoluer, en appui, s’il le fallait, mais ce n’est pas l’engagement qu’on avait pris avec elle. Je cherche encore, on ne sait jamais. J’ai jusqu’à ce mercredi, s’il s’agissait d’une jeune venant en double affiliation. Mais, à moins que la Fédération ne nous accorde une dérogation, ce sera difficile."

Les matchs amicaux donnent en tout cas satisfaction."Cela se passe bien. Ce dimanche, on a battu Kalmthout 3-1, en montrant des dispositions très intéressantes, notamment dans le chef de nos nouvelles joueuses.Mais tout cela demande confirmation",conclut prudemment le coach.