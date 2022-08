Vincent Scaillet accueille les traileurs samedi à Heer-sur-Meuse à l’occasion d’une nouvelle édition de l’Hastrail, un des trails les plus difficiles de Belgique. Il propose trois parcours de 9, 15 et 21 kilomètres dont les départs seront donnés à 11h, 10h30 et 10h.

Trail des Chevaliers

Samedi, le trail des Chevaliers reprend ses droits à Sinsin, au départ du terrain de football. L’événement, toujours très populaire, propose quatre distances de 6, 10, 18 et 25 bornes. Les départs se donnent à partir de 16h, toutes les dix minutes, de la plus grande à la plus petite distance.

Infos: www.otop.be

Jogging de Malonne

De retour après plusieurs années d’absence, le jogging de Malonne va vivre dimanche sa 38e édition. Au programme de cette manche du challenge de la Ville de Namur, 5 kilomètres, (départ à 10h30) ou 11,2 kilomètres (10h35).

Corrida de la kermesse de Wépion

Dans le cadre de sa kermesse, le Club des Jeunes de Wépion propose sa corrida le dimanche 4 septembre. La boucle de 2,8 kilomètres est à parcourir à une, deux ou trois reprises pour atteindre 2,8, 5,6 ou 8,4 kilomètres. Le départ commun est fixé à 10h30.

Infos: www.otop.be

Raid Mosan

Après le Namuraid en juin, place au Raid Mosan en septembre, ce dimanche plus précisément. L’épreuve, prévue à 10h, combine 8 kilomètres de trail, 4 kilomètres de kayak et 26 kilomètres de VTT au départ d’Anseremme. Il est encore temps de trouver son binôme et de s’inscrire.

Infos: www.ultratiming.be

Relais wallon

La course la plus festive du calendrier namurois revient mercredi 7 septembre. Le relais wallon, organisé par l’ASBL Sport & Tourism Promotion, c’est une équipe de quatre coureurs, qui ont chacun une, deux, trois ou quatre boucles de 2,5 kilomètres à parcourir, seul, à deux, à trois et puis enfin à quatre, avec un ravitaillement en pékèt entre les boucles.

Infos: www.chronorace.be