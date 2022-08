R2A: Une série plus ouverte que jamais pour Gembloux et Profondeville

Alors que les Couteliers ont été épargnés par les blessures, les Profondevillois devront se passer de Jérôme Mouchart (accident de moto) une bonne partie de la saison et à plus court terme de Mathieu Sprimont. « C’est une tuile pour nous alors que nous étions vraiment bien depuis la reprise des entraînements, concède le coach Thomas Dustin. D’autant que la série me semble plus relevée que l’an passé. Nous n’allons donc pas nous fixer d’objectif précis mais tenter de nous accrocher dans le wagon de tête au premier tour et espérer un aussi bon second que l’an dernier. Il faut retrouver certains automatismes et être prêts mentalement pour aborder ce nouveau championnat. »

«Tout gagner»

Après une excellente saison, Gembloux veut encore faire un pas de plus cette année. « L’an dernier était une année de transition mais cette saison, nous voulons au minimum confirmer, prévient Marc Mesureur. On commence le championnat avec l’idée de tout gagner et puis on verra comment cela peut se dérouler. Avec l’expérience acquise l’an passé, nous devons être confiants, sans pour autant sous estimer nos adversaires, dont plusieurs sont tout aussi bien armés que nous pour aller chercher une place en play-off. On peut avoir une belle équipe sur papier, c’est du terrain que vient la vérité et si le premier objectif est bien entendu de faire partie des play-off, nous devons aussi pouvoir gérer nos forces pour être encore présents en fin de championnat. Ce qui nous a fait défaut la saison dernière, avec trop de blessures dans la dernière ligne droite. »

Les noyaux

Profondeville

Coach : Thomas Dustin.

Équipe : Thibaut Ballon-Perin, Joachim Degey, Aurelien Delvaux, Romain Garot, Jérôme Gruslin, Rémy Guns, Jérôme Mouchart, Mathieu Sprimont, Maxence Tillieux, Boris Deespeghel, Juan Herquin.

Gembloux

Coach : Marc Mesureur.

Équipe : Alexandre Carretta, Corentin Deblire, Simon Lox, Dorian Marchal, Yannick Marchal, Arnaud Mestrez, Guillaume Piret, Quentin Ponsard, Brieux Saillez, Jonathan Seki-Kandi, Arthur Reconnu, Rémi Vandewalle, Antoine Verdijen.