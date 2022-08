R2A Dames: Une première expérience pour Mouchart

Avec une idée en tête: retrouver le plaisir. « Après une saison compliquée, le mot d’ordre sera de prendre du plaisir sur le terrain. C’est un chouette groupe qui s’entend super bien. La préparation a été perturbée par les blessures et une série très relevée en coupe AWBB. »

Du côté de Loyers, c’est un tout nouveau groupe que prendra en charge le nouveau coach, Nicolas Rassart qui a mis l’arbitrage de côté. En plus des retours de Picchione et Ernoux, l’ancien coach d’Andenne a réussi à attirer deux anciennes Oursonnes, Mathieu et Gailly, pour maintenir le club en R2.

Après sa superbe deuxième place, Boninne espère revivre une saison aussi pleine. « Il y a quand même quelques inconnues car la série ne sera pas la même que l’an dernier, pointe le coach boninnois, Germain Fivet. J’ai la chance d’avoir un groupe composé, en majorité, de filles formées au club. Pour une bonne partie d’entre elles, je les côtoie depuis les U10! »

Pour les voisines namuroises, où la formation des jeunes est également une priorité, Aurélien Garraux, après avoir connu l’aventure estivale avec les U16 Cats, continuera son travail avec les jeunes Rouges.

Les noyaux

Profondeville

Coach : Jordan Mouchart.

Meneuses : Alyson Lizin, Margot Bouillon, Alexane Arnould.

Ailières : Laurine Flahaux, Salomé Gaux, Saskia De Bruijn, Fanny Bouchat, Nathalie Romilly, Manon Didion.

Pivots : Marianne Romnée, Manon Dandois, Zoé Detrembleur, Margaux Pierret.

Namur C

Coach : Aurélien Garraux.

Noyau : Ekaterine Agabalova, Maly-Rose Chirishungu, Marjorie Chirishungu, Zélia Colin, Lucie Colson, Violette Davreux, Emmy Dive, Justine Giaux, Marie Godart, Clémence Henquet, Manon Seny, Esther Remacle, Ilana Verna.

Boninne B

Coach : Germain Fivet.

Meneuses : Odile Gilliard, Marie Bussman, Romane Lemaire.

Ailières : Loane Philippe, Alicia Delahaut, Noa Fivet, Alice Van Hamme.

Pivots : Justine Baguette, Alice Lakkerwa, Chloé Hubaut, De Vleeshouwer.

Loyers

Coach : Nicolas Rassart.

Meneuses : Émilie D’Haens, Sylvie Moeys, Carole Gailly.

Ailières : Amandine et Juliette Ernoux, Valentine Mathieu, Warda Ballagnach, Sarah Picchione.

Pivots : Émilie Dubit, Auriane Gérard, Chloé Lukowiak, Jasmine Socquet.