Quand l’amitié mène au succès

Quel Homme de Hus, tout comme son cavalier, sont les stars de la journée. Les médias, les partenaires, mais également les autorités et la commune de Villers-la-Ville, où le cavalier professionnel s’est installé avec sa famille, sont de la partie pour fêter le retour d’un champion, ou plutôt, d’un vice champion du monde.

L’occasion de revenir sur son histoire, sa carrière et ses amitiés qui lui ont permis d’en arriver là où il est aujourd’hui.

L’équitation très vite dans la peau

Né en 1980 à Namur, c’est à l’âge de 10 ans que Jérôme prend sa première leçon, à Dinant. Petit à petit, il se fait un nom et rencontre Alexander Oancea et Gaëtan Decroix qui deviennent ses amis.

Gaëtan est le propriétaire et cavalier de Quel Homme, mais tombe malade. Jérôme, qui épaule et conseille son ami dès qu’il en a besoin, lui propose de s’en occuper.

Quel Homme intègre l’écurie Guéry et l’entente entre le cavalier et la monture est parfaite. Les résultats sont immédiats, tout comme les demandes d’achat.

Un cheval, trois propriétaires

Les trois amis, Jérôme, Gaëtan et Alexander, décident de devenir tous les trois copropriétaires de ce superbe étalon. L’aventure débute il y a trois ans. Depuis, les exploits ne cessent de s’enchaîner."Quelque chose s’est passé entre le cheval et moi et après deux semaines de concours, on gagnait déjà un grand prix 4 étoiles. C’est rare de briller si rapidement et je pense que c’est grâce à la connexion que j’ai eue avec lui",poursuit Jérôme. Si les bons résultats ne cessent de s’enchaîner, le cavalier espère pouvoir être aux JO de Paris, en 2024, avec son cheval, et, pourquoi pas, viser une médaille par équipe, puisque la Belgique fait partie des meilleures nations au monde, mais également une médaille individuelle… Celle en or.

Depuis 2012 et son premier titre de champion de Belgique, avec Tic Toc, Jérôme Guéry fait son petit bonhomme de chemin…

Il ne lui reste presque plus qu’à briller lors d’une épreuve duGrand Slam, peut-être dans quelques jours, à Calgary.