Morgane Guidon s’offre la dernière étape

Le rideau est tombé sur la dix-huitième édition de la summer cup, organisée par Vedrinamur. « C’est, sans conteste, une des meilleures éditions, lance Eli Laforge. On a affiché quasi complet pour chaque phase et les rencontres se sont déroulées dans une excellente ambiance. Au total, 174 pongistes ont participé à au moins une des quatre phases, dont 20 séries B, 46 séries C, 54 série D, 45 séries E et 9 NC. Les participants provenaient de 45 clubs différents. Le comité remercie Cédric Collard, qui a assuré le rôle de juge-arbitre lors des quatre manches. »