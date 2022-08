R1 Dames: Les Cinaciennes ont le top 5 dans le viseur

Comme Boninne, Namur sort d’une saison très honorable, en terminant au pied du podium. À l’aube de ce nouveau championnat, on ne cache pas son envie d’améliorer ses statistiques, tout en y mettant des réserves. « On le souhaite, on a les capacités, d’autant qu’on a encore une belle marge de progression, mais il faut rappeler que les forces sont davantage réparties dans cette série, estime le coach Jérémie Palix. Des équipes telles que Huy, Boninne ou Ciney auront leur mot à dire. Par ailleurs, comme certaines filles ont pris part aux sélections nationales et aux stages du Centre, elles sont arrivées à la préparation fatiguées. Il a fallu néanmoins mordre sur sa chic pour être prêt car nous commençons par un calendrier compliqué. »

Ciney dans les favoris?

À la suite d’une saison ambivalente, les Cinaciennes recherchent à retrouver les sommets. Pour y parvenir, le noyau a été élargi par de sacrées recrues, qui sera orchestré par Fannie Vandesteene. « Nous espérons accrocher un top 5 et faire quelque chose en coupe AWBB, confie la nouvelle coach. Mais comme c’est un nouveau groupe, nous n’accusons d’aucune pression. En tout cas, j’ai été agréablement surprise par la cohésion exercée dès le départ sur le terrain. En revanche, en termes de jeu, on n’y est pas encore. Le talent est là mais la combativité ne s’est pas montrée sur les premiers matches, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Il est certain que ça s’améliorera au fur et à mesure des semaines. »

Les noyaux

Ciney

Coach : Fannie Vandesteene.

Meneuses : Emma Mattucci, Constance Beguin.

Ailières : Anne-Laure Mazuin, Mathilde Bechoux, Alix Laloux, Emma Laurant, Yseline Delire.

Pivots : Stéphanie Ernoux, Margot Vanhorsigh, Jill Van Meerbeeck, Stephanie Medjo.

Namur B

Coach : Jérémie Palix.

Meneuses : Wivine Defosset, Nora Hucorne.

Ailières : Sarah Matthys, Shana Iemmolo, Ludwinne Vandy, Justine Giaux.

Pivots : Camille Boosten, Émilie Cool, Amani Chirishungu.

Boninne

Coach : David Roussaux.

Meneuses : Pauline Compère, Loane Philippe.

Ailières : Mélanie Le Trequesser, Cloé Broers, Alice Lakkerwa, Morgane Laffineur.

Pivots : Perrine Drygalski, Chloé Hubaut, Noa Fivet, Céline Lessire.