Léon Liessens, 62 années au service du ping

En janvier 2016, le Jambois devait quitter la présidence, pour des raisons de santé, et passait le flambeau à Bernard Van Kerm. Alors qu’il restait au sein du CP, l’homme devait cependant reprendre la présidence en septembre 2017, suite à la démission de Bernard Van Kerm.

En juillet 2020, Léon se retirait définitivement, pour céder le relais à Pascal Noël. Il tournait ainsi la dernière page de son livre pongiste, après une présence de 62 ans, en tant que dirigeant et joueur.

Et joueur aussi...

De son parcours de joueur, on retiendra les 18 années à Seilles, avec son "pote" Freddy Romainville, et plus ou moins trente ans en nationale et régionale. Ensemble, ils ont collectionné les titres lors des championnats de Belgique en vétérans 40, 50 et 60.

Léon, qui joua aussi 25 ans à la Palette Sambre et Meuse, qui fusionna avec le club de Jambes, décrocha l’or en série C et en double avec Théo Mouthoy.

Le pongiste jambois a également reçu le mérite sportif de la Ville de Namur et le trophée du fair-play de la province.

Outre les neuf succès en coupe provinciale des vétérans, Léon a remporté le titre provincial série B, en double avec Freddy. Le duo avait vaincu, au terme du cinquième set, Marcel Lambiotte et Luc Cabrera, qui montait série A.

Notre journal présente ses condoléances à son épouse et ses enfants.