La P1 Dames toujours aussi ouverte

Après une saison 2021-2022 plus ouverte que jamais qui s’est soldé par le sacre de la jeunesse de Boninne, ce nouveau championnat s’annonce de nouveau très disputé! Après voir vécu un deuxième tour presque parfait, Malonne a chuté dès les demi-finales face aux futures championnes. Maxime Hovinne a pu garder une très belle ossature et pourra compter sur les renforts de Robinet, Bloquiau (Ohey) et de Collin en provenance de Namur Capitale. Du côté de Faulx, avec les arrivées des sœurs Du Four, Alain Alexis espère vivre une saison pleine. »La préparation s’est bien passée avec un stage de 3 jours à Somme-Leuze assez physique avec 4 rencontres au programme, explique le mentor falsitombien. Je me méfie tout de même de Malonne, La Plante et Loyers qui ont de beaux effectifs. » Toujours en place à La Plante, Antonin Gilet avec notamment Deroisy en provenance de Profondeville et Marion Brygo, championne avec Namur Capitale il y a 3 ans. À Loyers, c’est le retour de Stéphane Dehasse qui mise avant tout sur le plaisir. »Notre leitmotiv sera relax,avance le coach loyersois.C’est un groupe de copines qui a voulu se retrouver et prendre du plaisir à jouer au basket. Je pense que nous serons la seule équipe à avoir un seul entraînement par semaine, c’est pour dire que nous nous ne mettons pas la pression. »