Jérémy Weiserbs quitte aussi Namur

Après s’être agrandi d’un élément grâce à l’arrivée de Mike Ebui, le noyau d’Olivier Defresne se voit de nouveau restreint d’un joueur. Les Namurois avaient déjà acté le départ de Timothée Mba (Binche); ils viennent cette fois de se séparer de commun accord et en bons termes avec Jérémy Weiserbs. Ce dernier a choisi de rejoindre la P1 brabançonne et Grez-Doiceau, un de ses clubs formateurs, dans l’espoir d’y obtenir plus de temps de jeu.